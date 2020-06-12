УАФ огласила решение по судьбе сезона в Первой и Второй лигах Украины

Чемпионат Первой лиги будет доигран полностью, а турнир во Второй лиге официально завершен.

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил решения, принятые клубами, касательно сезона 2019-2020 в Первой лиге и Второй лиге.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Чемпионат Второй лиги, как и сообщалось ранее, завершен досрочно. Тернопольская "Нива", "Полесье", "ВПК-Агро" и "Кристалл" повысятся в классе при наличии соответствующих аттестатов.

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Сезон в Первой лиге будет доигран в полном виде. Рестарт турнира запланирован на 24 июня. Доиграть турнир планируется до 11 августа.

Матчи будут проходить без зрителей, на стадионе смогут присутствовать максимум 200 человек.

Команды, которые по итогам чемпионата, займут в Первой лиге 15-е и 16-е места, сыграют в плей-офф с бронзовыми призерами двух групп Второй лиги ("Верес" и "Альянс") за право выступать в Первой лиге. Эти матчи запланированы на 15 и 19 августа.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что президент клуба Первой лиги предложил объединить чемпионаты Украины и Польши.

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