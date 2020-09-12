Клуб из Ковалевки легко разобрался со "Львовом".

Во втором туре Украинской Премьер-лиги "Колос" принимал "Львов".

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Команда из Ковалевки провела первый матч на новом стадионе и одержала победу со счетом 4:0.

На 26-й минуте Владимир Лысенко вывел хозяев вперед ударом головой, а на 47-й минуте форвард оформил дубль и удвоил преимущество "Колоса".

Счет разгромным на 69-й минуте сделал Виталий Гавриш после розыгрыша углового - 3:0. Четвертый гол хозяев на свой счет записал Исаенко после ошибки защитников "Львова".

"Колос" - ПФК "Львов" - 4:0

Голы: Лысенко, 26, 46, Гавриш, 69, Исаенко, 90+4

"Колос": Волынец, Кравченко (Зозуля, 50), Гавриш, Петров, Емец, Новак, Смирный (Ильин, 76), Богданов (Милько, 76), Задоя, Антюх (Д. Костышин, 61), Лысенко (Исаенко, 77)

ПФК "Львов": Пеньков, Челич, Борзенко, Махмутович, Кравчук (Филипе, 56), Богунов, Айнсалу (Романчук, 74), Грисьо, Кошман (Михоуби, 56), Комарец (Клименчук, 83), Ныч (Велвес, 56)

Предупреждения: Антюх, Задоя, Новак - Богунов, Михоуби, Грисьо

"Колос" - "Львов": итоги матча

"Колос" набрал первые очки после старта сезона. "Львов" проводил первую игру - в стартовом туре команда сыграть не смогла из-за вспышки коронавируса.

Клуб из Ковалевки открыл обновленный стадион 2 сентября. На новой арене "Колос" будет проводить все домашние матчи в УПЛ и Кубке Украины.

Недавно "Колос" подписал известного украинского нападающего Евгения Селезнева, но в минувшем матче его в заявке не оказалось.

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Автор: Данил Слесь