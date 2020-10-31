В 8-м туре Украинской Премьер-лиги "Александрия" принимала черниговскую "Десну".
Поединок завершился результативной ничьей со счетом 2:2.
Гости вышли вперед на 39-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Тотовицкий.
Долгое время "Десна" удерживала победный счет, а на 72-й минуте хозяева поля смогли его сравнять, когда Банада замкнул прострел Ковальца - 1:1.
На 82-й минуте "Александрия" вовсе вышла вперед - автором результативного удара стал Ситало. Тем не менее, черниговцы не позволили сопернику одержать волевую победу: спустя две минуты Будковский на втором этаже замкнул подачу с фланга - 2:2.
На 89-й минуте Имереков оставил гостей в меньшинстве, но "Александрия" не смогла вырвать победу.
"Десна" имеет в активе 13 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Александрия" набрала 10 пунктов и идет восьмой в УПЛ.
"Александрия" - "Десна" - 2:2
Голы: Банада, 72, Ситало, 82 - Тотовицкий, 39 (с пенальти), Будковский, 84
"Александрия": Панькив, Пашаев, Бабогло (Банада, 46), Бондаренко, Дубра, Вантух (Стецьков, 74), Лучкевич (Безбородько, 70), Гречишкин, Мишенко (Третьяков, 46, Грицук, 86), Ковалец, Ситало
"Десна": Паст, Конопля, Гитченко, Имереков, Мостовой, Огиря, Арвеладзе (Будковский, 78), Калитвинцев (Гуцуляк, 78), Тотовицкий (Хлебас, 86), Мудрик (Картушов, 67), Шевцов (Домбровский 67)
Предупреждения: Мишенко, Третьяков, Пашаев - Мостовой, Гитченко, Огиря, Имереков
Удаление: Имереков, 89
Украинская Премьер-лига: 8-й тур
- 8-й тур чемпионата Украины проходит с 30 октября по 1 ноября: где смотреть матчи по ТВ.
- В стартовом матче тура "Шахтер" разгромил юниорский состав "Мариуполя", за который не могли играть сразу 13 арендованных у "горняков" футболистов.
- "Олимпик" на выезде обыграл "Колос" в матче с двумя пенальти.
- Тур продолжится матчем "Днепр-1" - "Динамо", видео трансляция которого доступна на УНИАН.
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