Обе команды в разные отрезки поединка вели в счете.

В 8-м туре Украинской Премьер-лиги "Александрия" принимала черниговскую "Десну".

Поединок завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

Гости вышли вперед на 39-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Тотовицкий.

Долгое время "Десна" удерживала победный счет, а на 72-й минуте хозяева поля смогли его сравнять, когда Банада замкнул прострел Ковальца - 1:1.

На 82-й минуте "Александрия" вовсе вышла вперед - автором результативного удара стал Ситало. Тем не менее, черниговцы не позволили сопернику одержать волевую победу: спустя две минуты Будковский на втором этаже замкнул подачу с фланга - 2:2.

На 89-й минуте Имереков оставил гостей в меньшинстве, но "Александрия" не смогла вырвать победу.

"Десна" имеет в активе 13 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Александрия" набрала 10 пунктов и идет восьмой в УПЛ.

"Александрия" - "Десна" - 2:2

Голы: Банада, 72, Ситало, 82 - Тотовицкий, 39 (с пенальти), Будковский, 84

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бабогло (Банада, 46), Бондаренко, Дубра, Вантух (Стецьков, 74), Лучкевич (Безбородько, 70), Гречишкин, Мишенко (Третьяков, 46, Грицук, 86), Ковалец, Ситало

"Десна": Паст, Конопля, Гитченко, Имереков, Мостовой, Огиря, Арвеладзе (Будковский, 78), Калитвинцев (Гуцуляк, 78), Тотовицкий (Хлебас, 86), Мудрик (Картушов, 67), Шевцов (Домбровский 67)

Предупреждения: Мишенко, Третьяков, Пашаев - Мостовой, Гитченко, Огиря, Имереков

Удаление: Имереков, 89

Украинская Премьер-лига: 8-й тур

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Автор: Данил Слесь