Заря попытается приблизиться к Динамо в таблице / фото Динамо Киев
13 и 14 марта пройдут матчи 18-го тура Украинской Премьер-лиги.
В рамках этого тура пройдет сразу два топ-матча: "Шахтер" будет принимать "Десну", а "Заря" сыграет с "Динамо".
Расписание трансляций
13 марта
14.00. "Минай" - "Ингулец"
Трансляция - "Футбол 2"
17.00. "Ворскла" - "Днепр-1"
Трансляция - "Футбол 2"
14 марта
14.00. "Мариуполь" - "Колос"
Трансляция - "Футбол 1"
17.00. "Шахтер" - "Десна"
Трансляция - "Футбол 1"
17.00. "Заря" - "Динамо"
Трансляция - "2+2"
19.30. "Александрия" - "Олимпик"
Трансляция - "Футбол 1"
Матч "Львов" - "Рух" перенесен
Украинская Премьер-лига: перед 18-м туром
- После 17 туров в УПЛ лидирует "Динамо" (40 очков), которое на 4 пункта опережает "Шахтер".
- В зоне вылета идет "Львов", у которого 12 очков.
- В гонке бомбардиров лидирует полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.
- Украинская Премьер-лига: результаты матчей 17-го тура, таблица.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram