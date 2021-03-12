В центральном матче тура "Заря" будет принимать "Динамо".

13 и 14 марта пройдут матчи 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

В рамках этого тура пройдет сразу два топ-матча: "Шахтер" будет принимать "Десну", а "Заря" сыграет с "Динамо".

Расписание трансляций

13 марта

14.00. "Минай" - "Ингулец"

Трансляция - "Футбол 2"

17.00. "Ворскла" - "Днепр-1"

Трансляция - "Футбол 2"

14 марта

14.00. "Мариуполь" - "Колос"

Трансляция - "Футбол 1"

17.00. "Шахтер" - "Десна"

Трансляция - "Футбол 1"

17.00. "Заря" - "Динамо"

Трансляция - "2+2"

19.30. "Александрия" - "Олимпик"

Трансляция - "Футбол 1"

Матч "Львов" - "Рух" перенесен

Украинская Премьер-лига: перед 18-м туром

После 17 туров в УПЛ лидирует "Динамо" (40 очков), которое на 4 пункта опережает "Шахтер".

В зоне вылета идет "Львов", у которого 12 очков.

В гонке бомбардиров лидирует полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.

Украинская Премьер-лига: результаты матчей 17-го тура, таблица.

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Автор: Антон Дударь