Наставник "желто-голубых" считает, что команда "подарила ничью".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью против сборной Финляндии во втором матче квалификации ЧМ-2022.

Об этом Шевченко сказал в эфире телеканалов "Футбол 1,2,3".

"Мы сыграли отличный матч. Знали, что финны будут защищаться все 90 минут. Они это и делали. Они использовали свои сильные качества - длинные передачи. Мы контролировали игру 85 минут, забили хороший мяч. Потом была серия ошибок, которая привела к пропущенному голу", - поделился мнением Шевченко.

"Жалко. Это будет нам урок на будущее. Я считаю, что концовку мы очень плохо доиграли. Зубков сыграл хороший матч. Жаль, что он не забил. У меня нет претензий к ребятам. У меня есть претензии к последним пяти минутам. Мы почему-то растерялись", - подчеркнул специалист.

Не обошел стороной наставник и роковую ошибку Виталия Миколенко:

"Ошибки в футболе случаются со всеми. Мы поддержали Миколенко. Он ошибся, но это следствие тех ошибок, которые уже были допущены. Это будет нам уроком".

"У нас в группе все еще впереди. Мы ошиблись, подарили ничью. Потому что я смотрю не на результат, а на качество игры. Можно ли было сыграть лучше? Возможно. Но ребята, которые вышли... Мне нравится, что они отдают все. Игра показала, что наш коллектив движется в верном направлении", - добавил 44-летний специалист.

Украина - Финляндия: итоги матча

Финляндия и Украина встречались 3-й раз в истории. До этого Украина дважды побеждала. В обоих случаях в отборе на ЧМ-2018.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Александр Караваев (оценка - 7,7). У финнов - Теему Пукки (оценка - 7,3).

Сборная Украины в этом матче выпустила самый молодой состав за всю историю - средний возраст коллектива был 24,6 года.

Жуниор Мораес забил свой дебютный гол за сборную Украины.

Свой следующий матч в отборе Украина проведет 31 марта, когда будет принимать в Киеве команду Казахстана. В тот же день Франция поедет в гости к Боснии и Герцоговины.

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Автор: Будрин Артем