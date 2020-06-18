Лондонский Челси объявил о громком трансфере нападающего
Новичком лондонского "Челси" стал немецкий нападающий Тимо Вернер.
Об этом сообщил официальный сайт "синих".
Вернер заключил с лондонским с клубом пятилетний контракт.
Нападающий доиграет сезон 2019-2020 в Бундеслиге в составе "РБ Лейпциг", после чего в июле присоединится к "Челси".
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По неофициальным данным, трансфер Вернера обошелся "Челси" в 47,5 млн фунтов. Нападающий будет зарабатывать примерно 170 тысяч фунтов в неделю.
В этом сезоне на счету Вернера 32 гола и 13 результативных передач в 42 матчах за "Лейпциг".
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