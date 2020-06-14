В ПСЖ сообщили о расставании с капитаном и лучшим бомбардиром в истории клуба

Парижане решили попрощаться с двумя ветеранами после окончания сезона.

"Пари Сен-Жермен" после окончания сезона покинут капитан клуба Тьяго Силва и нападающий Эдинсон Кавани.

Читайте такжеМесси и Роналду дешевеют: игрок ПСЖ возглавил обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира

Об этом сообщил спортивный директор парижан Леонардо, которого цитирует Football Italia.

"Это правда, мы попрощаемся в конце сезона. Наша идея заключается в том, чтобы удержать их до конца августа. Тогда они помогут нам в Лиге чемпионов", - заявил руководитель ПСЖ.

Тьяго Силва выступает за французский топ-клуб с 2012 года, завоевав с командой 21 трофей. Всего 35-летний бразильский центральный защитник, который носит капитанскую повязку, провел за команду 202 поединка и забил девять голов.

33-летний Эдинсон Кавани перешел в ПСЖ из "Наполи" в 2013 году, после чего стал обладателем 19 титулов. Уругваец является лучшим бомбардиром в истории клуба - на его счету 200 голов в 301 матче.

УНИАН ранее сообщал о том, что ПСЖ объявил о первом крупном трансфере в Европе после начала пандемии коронавируса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram