Тимо Вернер получил замечание от Томаса Тухеля.

Забавный эпизод случился во время матча 27-го тура Английской премьер-лиги между "Челси" и "Эвертоном".

Немецкий форвард Тимо Вернер, присоединившийся лишь прошлым летом в стан лондонского клуба, забыл где находится лево, а где право. Ему повезло, что его тренер Томас Тухель является по совместительству его соотечественником и подсказал на немецком языке как правильно действовать.

"Тимо, ты долго будешь играть слева? Ты справа играешь. Ты уже 15 минут на левом фланге. Ты что, не понимаешь?", - получил замечание нападающий.

Заметим, что "Челси" победил со счетом 2:0, а Вернер был заменен на 89-й минуте. Стоимость экс-игрока "Лейпцига" согласно Transfermarkt 70 миллионов евро.

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Автор: Будрин Артем