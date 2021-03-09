Забавный эпизод случился во время матча 27-го тура Английской премьер-лиги между "Челси" и "Эвертоном".
Немецкий форвард Тимо Вернер, присоединившийся лишь прошлым летом в стан лондонского клуба, забыл где находится лево, а где право. Ему повезло, что его тренер Томас Тухель является по совместительству его соотечественником и подсказал на немецком языке как правильно действовать.
"Тимо, ты долго будешь играть слева? Ты справа играешь. Ты уже 15 минут на левом фланге. Ты что, не понимаешь?", - получил замечание нападающий.
March 9, 2021
Заметим, что "Челси" победил со счетом 2:0, а Вернер был заменен на 89-й минуте. Стоимость экс-игрока "Лейпцига" согласно Transfermarkt 70 миллионов евро.
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