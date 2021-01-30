Игорь Суркис увлекается азартными играми.

Почетный президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился своими мыслями относительно казино.

Об этом стало известно из его интервью для канала "В гостях у Гордона".

"В казино столько процессов было, что сейчас можно придумать уже, что угодно. Я, бывало, выгрывал и крупно выигрывал в казино. И проигрывал тоже крупно. Но хочу сказать важную вещь: не играйте в казино - вы не разбогатеете", - говорит Суркис.

По словам футбольного функционера, его любимое казино находится в Монако, а любимая игра - блэкджек.

"И поверьте мне: если вы зайдете в казино - вы тоже полюбите его", - закончил мысль президент киевлян.

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Автор: Будрин Артем