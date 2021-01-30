Почетный президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился своими мыслями относительно казино.
Об этом стало известно из его интервью для канала "В гостях у Гордона".
"В казино столько процессов было, что сейчас можно придумать уже, что угодно. Я, бывало, выгрывал и крупно выигрывал в казино. И проигрывал тоже крупно. Но хочу сказать важную вещь: не играйте в казино - вы не разбогатеете", - говорит Суркис.
По словам футбольного функционера, его любимое казино находится в Монако, а любимая игра - блэкджек.
"И поверьте мне: если вы зайдете в казино - вы тоже полюбите его", - закончил мысль президент киевлян.
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