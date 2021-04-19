Румынский специалист подчеркнул, что футбол зарождался как массовый спорт, а не бизнес.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился соображениями о создании Суперлиги.

Слова 75-летнего наставника приводит издание Antena Sport.

"Это недопустимо, чтобы что-то подобное произошло. В основе этих дискуссий стоят американцы, которые хотят делать то, что они сделали в США. Они думают, что это бизнес, а не спорт. Не думайте, что у больших команд достаточно структур для подготовки команд, для академии, для всех игроков. Я не думаю, что эти деньги пойдут на улучшение структуры клубов", - считает Мирча.

"Было бы обидно. Футбол начинался как массовый спорт, а не бизнес. Это был спорт рабочих в Англии. Вот как он рос. А теперь все сжимается в пузырь. Самое обидное, что исчезает соревновательный дух", - добавил румын.

"Для футбола это самое главное. Прелесть футбола заключалась в том, что маленькие команды играли с большими командами. Это помешает развитию футбола в других странах. Есть страны, которые туда не попадут. Это не в духе футбола", - завершил мысль Луческу.

Читайте также"Я в шоке, и это в 75!": Луческу показал мастерство по жонглированию мячом (видео)

Создание Суперлиги: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин