Апелляционный комитет УЕФА рассмотрит дело об отмене матча Швейцария - Украина 25 ноября.

Украинская ассоциация футбола подготовила видеоматериал о том, как сборная Украины придерживалась медицинского протокола УЕФА во время сборов в ноябре.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

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Среди прочего отмечается, что члены делегации сборной носили маски, снимая их только для приема пищи, регулярно использовали дезинфицирующие средства, не фотографировались с болельщиками, а общение между членами команды было сведено к минимуму. Для перемещения по городу команда использовала два автобуса, а предматчевые прогулки были отменены.

Апелляционный комитет УЕФА рассмотрит дело об отмене матча 6-го тура Лиги наций Швейцария - Украина 25 ноября.

Окончательное решение ожидается 26 ноября.

Отмена матча Швейцария - Украина: главное

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Автор: Антон Дударь