Украинская ассоциация футбола подготовила видеоматериал о том, как сборная Украины придерживалась медицинского протокола УЕФА во время сборов в ноябре.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
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Среди прочего отмечается, что члены делегации сборной носили маски, снимая их только для приема пищи, регулярно использовали дезинфицирующие средства, не фотографировались с болельщиками, а общение между членами команды было сведено к минимуму. Для перемещения по городу команда использовала два автобуса, а предматчевые прогулки были отменены.
Апелляционный комитет УЕФА рассмотрит дело об отмене матча 6-го тура Лиги наций Швейцария - Украина 25 ноября.
Окончательное решение ожидается 26 ноября.
Отмена матча Швейцария - Украина: главное
- Накануне матча COVID-19 был обнаружен в тестах полевых игроков Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко, а также вратаря Дмитрия Ризныка. Утром 17 ноября были получены результаты новых тестов - еще у троих футболистов и одного из тренеров они оказались положительными.
- Главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось.
- В итоге матч Швейцария - Украина был официально отменен.
- Решение о дальнейшей судьбе поединка будет принимать УЕФА. По словам украинской стороны, существует три варианта: перенос матча на более поздний срок, техническое поражение для одной из команд, если УЕФА посчитает ее виновной в срыве игры, или же проведение жеребьевки, которая определит результат матча (1:0, 0:0 или 0:1). В Швейцарии заявили, что перенос матча на 2021 год невозможен.
- Стало известно, что УАФ подаст протест, если сборной Украины присудят техническое поражение.
- 18 ноября в УАФ заявили, что не видят вины сборной Украины в отмене матча.
- Андрей Шевченко дал свои комментарии касательно отмены игры.
- В Швейцарии ждут решения УЕФА в свою пользу.
- Матч Швейцария - Украина является решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А, так как у Украины в активе 6 очков, а у Швейцарии - 3.
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