Сборная Украины проведет заключительный матч в группе D.

17 ноября на стадионе "Свисспорарена" в 6-м туре Лиги наций встретятся сборные Швейцарии и Украины.

УНИАн проведет онлайн-трансляцию матча Швейцария - Украина.

Швейцария - Украина: где смотреть матч по ТВ

Стартовый свисток прозвучит в 21.45.

По итогам пяти туров у сборной Украины в активе 6 очков. У швейцарцев - на 3 очка меньше. Победа или ничья сохранят команду Андрея Шевченко в Лиге A, тогда как в случае поражения будут учитываться личные встречи.

Швейцария - Украина: анонс матча

На старте группового этапа украинская сборная на своем поле обыграла Швейцарию со счетом 2:1.

Швейцария - Украина: прогноз букмекеров

Главным арбитром поединка назначен грек Анастасиос Сидиропулос.

Лига наций, 6-й тур

Швейцария - Украина

Онлайн-трансляция матча

Итак, сборная Украины получила результаты последних тестов на коронавирус. Положительные результаты - у троих игроков. В ближайшее время местная власть будет принимать решение о проведении матча.

Сборная Украины должна выйти на поле сегодня в желтой форме.

Андрей Шевченко перед матчем всем своим видом демонстрировал спокойствие, чтобы передать настрой игрокам в это сложное время:

"Что касается настроения в команде, то мы прекрасно понимаем нынешнюю ситуацию. Если игра состоится, то ребята к ней готовы. Настроение у игроков нормальное. Никакой паники нет, мы соблюдаем все нормы, делаем то, что нам говорят. Мы должны уважать правила, слушать организаторов.

Мы еще ждем результаты повторных тестов, сделанных сегодня. Если у нас будет достаточное количество футболистов, чтобы выйти на поле, то мы будем играть. Увидим, какие результаты тестов, какие игроки в строю, и тогда уже будем определяться с составом".

Последние результаты и матчи друг против друга:

Тренировка сборной Украины накануне игры.

Заявка сборной Украины на игру состоит из 21 футболиста:

Вратари: Панькив, Пятов, Лунин

Защитники: Забарный, Кривцов, Чеберко, Конопля, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко

Полузащитники: Степаненко, Назаренко, Малиновский, Марлос, Харатин, Булеца, Зинченко, Судаков, Зубков

Нападающие: Яремчук, Мораес

Сборная Швейцарии проведет свой 19-й домашний матч в Люцерне. В этом городе команда за всю свою историю одержала 13 побед при 3 ничьих и 2 поражениях.

В сборной Украины перед матчем произошла новая вспышка коронавируса. Позитивные тесты сдали Дмитрий Ризнык, Эдуард Соболь и Евгений Макаренко. Команда сдала еще одну порцию тестов и теперь ждет результатов. От них будет зависеть проведение поединка.

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Автор: Данил Слесь