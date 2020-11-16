Зараженные футболисты изолированы от команды, а решение по матчу будут принимать швейцарские власти.

Тесты трех футболистов сборной Украины перед матчем Лиги наций против Швейцарии оказались положительными.

Читайте такжеШвейцария - Украина: прогноз букмекеров на матч Лиги наций

Об этом сообщил официальный сайт УАФ.

Накануне сборная Украины прибыла в Швейцарию и получила результаты тестов из Германии - все они были негативными.

Однако позже официальная лаборатория УЕФА проинформировала, что после дополнительных исследований следы COVID были обнаружены в образцах полевых игроков Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко, а также вратаря Дмитрия Ризныка.

Эти футболисты изолированы в отельных номерах, а сборная Украины будет ждать решения местных властей относительно возможности провести матч.

Швейцария - Украина: перед матчем

Матч Швейцария - Украина должен состояться в Люцерне 17 ноября. Начало - в 21.45.

По итогам пяти туров сборная Украины остается на третьем месте в группе D, набрав 6 очков.

Ничья или победа в заключительном туре против швейцарцев позволит команде Шевченко сохранить место в элите турнира. Поражение с разницей в два мяча или с более крупным счетом отправит украинцев в Лигу B. Даже математических шансов на выход в плей-офф у сборной Украины уже нет.

В первом туре группового этапа Украина принимала Швейцарию и одержала победу со счетом 2:1.

В пятом туре Украина уступила Германии, а швейцарцы сыграли вничью с Испанией.

Еще до матча с немцами в составе сборной Украины коронавирус подтвердился у четверых футболистов.

Перед матчем со Швейцарией тренерский штаб сборной Украины вызвал троих дебютантов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь