Сборная Украины проведет решающий матч в своей группе.

17 ноября в Люцерне на стадионе "Свисспорарена" сборная Украины встретится со Швейцарией в шестом туре группового этапа Лиги наций.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Швейцария - Украина.

Аналитики считают, что в решающем поединке группы D фаворитом будут хозяева поля.

Коэффициент на победу сборной Швейцарии составляет 1,76, а на то, что три очка добудет команда Андрея Шевченко - 5,00. На ничью коэффициент составляет 3,75.

Что касается двойного исхода, то победа швейцарцев или ничья оценивается практически минимальным коэффициентом 1,16. Аналогичный исход в пользу сборной Украины - 2,08.

Швейцария - Украина: перед матчем

По итогам пяти туров сборная Украины остается на третьем месте в группе D, набрав 6 очков.

Германия лидирует с 9 очками в активе, у Испании - 8 пунктов. Швейцария отстает от Украины на три очка.

Ничья или победа в заключительном туре против швейцарцев позволит команде Шевченко сохранить место в элите турнира. Поражение с разницей в два мяча или с более крупным счетом отправит украинцев в Лигу B. Даже математических шансов на выход в плей-офф у сборной Украины уже нет.

В первом туре группового этапа Украина принимала Швейцарию и одержала победу со счетом 2:1.

В пятом туре Украина уступила Германии, а швейцарцы сыграли вничью с Испанией.

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Автор: Данил Слесь