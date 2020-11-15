17 ноября в Люцерне на стадионе "Свисспорарена" сборная Украины встретится со Швейцарией в шестом туре группового этапа Лиги наций.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Швейцария - Украина.
Аналитики считают, что в решающем поединке группы D фаворитом будут хозяева поля.
Коэффициент на победу сборной Швейцарии составляет 1,76, а на то, что три очка добудет команда Андрея Шевченко - 5,00. На ничью коэффициент составляет 3,75.
Что касается двойного исхода, то победа швейцарцев или ничья оценивается практически минимальным коэффициентом 1,16. Аналогичный исход в пользу сборной Украины - 2,08.
Швейцария - Украина: перед матчем
- По итогам пяти туров сборная Украины остается на третьем месте в группе D, набрав 6 очков.
Германия лидирует с 9 очками в активе, у Испании - 8 пунктов. Швейцария отстает от Украины на три очка.
Ничья или победа в заключительном туре против швейцарцев позволит команде Шевченко сохранить место в элите турнира. Поражение с разницей в два мяча или с более крупным счетом отправит украинцев в Лигу B. Даже математических шансов на выход в плей-офф у сборной Украины уже нет.
- В первом туре группового этапа Украина принимала Швейцарию и одержала победу со счетом 2:1.
- В пятом туре Украина уступила Германии, а швейцарцы сыграли вничью с Испанией.
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