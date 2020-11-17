Подопечые Андрея Шевченко завершат выступление в группе нынешнего сезона турнира.

В 6-м туре Лиги наций 2020-2021 сборная Украины в гостях встретится со Швейцарией. Заключительный поединок команд в группе D должен пройти на "Свисспорарена" в Люцерне.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Швейцария - Украина.

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Начало встречи - в 21.45.

Перед игрой сложилась примерно такая же ситуация, как и перед пятым туром с немцами. В сборной Украины подтвердились новые случаи заражения коронавирусом, в связи с чем команда сдала новые тесты. После их результатов будет принято окончательное решение о проведении поединка.

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Сборная Швейцарии

Швейцарцы в дебютном сезоне Лиги наций также выступали в Лиге А, где вышли из группы и дошли до полуфинала, а потом боролись за бронзу с Англией (0:0, 5:6 в серии пенальти).

В новом розыгрыше команда вновь показывает, что не просто так находится в компании лучших сборных Европы. В пяти турах швейцарцы трижды сыграли вничью при двух поражениях.

В стартовом туре команда Петковича уступила Украине на выезде (1:2), после чего были две ничьи с Германией - 1:1 и 3:3, а также поражение от испанцев (0:1) и ничья с "Фурией Рохой" в прошлом туре - 1:1. В том поединке победа была упущена в меньшинстве на последних минутах, а вратарь швейцарцев Ян Зоммер парировал два пенальти от Серхио Рамоса.

Из-за дисквалификации хозяевам не помогут нико Эльведи и Ремо Фройлер. Не обошел команду и коронавирус, который оставил швейцарцев без Джордана Лотомбу и Силвана Видмера. Дополнительно в команду были вызваны Михаэль Ланг ("Боруссия" М), Мишель Эбишер ("Янг Бойз") и Пайтим Касами ("Базель").

Сборная Украины

Украинская команда продолжает страдать от COVID-19. Перед матчем с Германией в прошлом туре заразились Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Виктор Коваленко.

На этот раз сложилась абсолютно аналогичная ситуация. Накануне матча позитивные тесты оказались у Владимира Ризныка, Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко.

Андрей Шевченко в срочном порядке вызвал троих игроков из молодежной сборной Украины - Сергея Булецку и Александра Назаренко из "Днепра-1", а также Георгия Судакова, который в 18 лет делает свои первые шаги в основе "Шахтера". Всего в распоряжении тренерского штаба осталось 16 полевых игроков и 3 вратаря.

После пяти туров в активе украинцев 6 очков. В этом розыгрыше ЛЧ команда обыграла Швейцарию (2:1) и Испанию (1:0), а также дважды уступила Германии (1:2, 1:3) и испанцам (0:4). В последнем поединке группы сборная Украины должна не проиграть, чтобы гарантировать себе прописку в элите. Если случится поражение, то будут учитываться голы в гостях по итогам обоих матчей со швейцарцами.

Слова перед матчем

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович:

"Нам очень важно остаться в Лиге А, чтобы снова играть против таких хороших команд, как Испания. Мы хотим победить завтра и горды тем, что смогли обеспечить матчу с Украиной статус своеобразного плей-офф. Украина - хорошая команда. Она сильна в движении и единоборствах. Она демонстрирует специфический стиль, что мы уже могли оценить".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Я считаю, что Швейцария, как и Украина, заслужила право остаться в высшем дивизионе Лиги наций. Обе наши команды очень хорошего качества. Я знаю, что мы играем против хорошего соперника. Постараемся выставить максимально боевой состав".

История противостояний

В стартовом туре группового этапа украинцы принимали швейцарцев и победили со счетомм 2:1. Тот успех нельзя назвать безоговорочным - швейцарцы показали, что ни в чем не уступают и готовы сражаться за место в элите.

В 2010-м году команды провели результативный товарищеский матч - 2:2. Самая знаменитая игра состоялась на чемпионате мира 2006 года. Тогда в 1/8 финала игровое время завершилось без голов, а в серии пенальти украинцы праздновали исторический успех - 3:0.

Ориентировочные составы

Швейцария: Зоммер, Родригес, Аканджи, Шер, Цубер, Джака, Соу, Фернандес, Шакири, Емболо, Сеферович

Украина: Пятов, Михайличенко, Забарный, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Зубков, Марлос, Яремчук

Арбитр

Судить игру будет греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.

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Автор: Данил Слесь