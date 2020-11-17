Сборную Украины в полном составе хотят отправить на карантин.

Власти Люцерна выступают против проведения матча 6-го тура Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины после того, как гости получили очередные положительные тесты на коронавирус.

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Об этом сообщает портал Blick.

Главный врач Люцерна хочет, чтобы сборная Украины в полном составе отправилась на карантин.

УЕФА продолжает попытки договориться с местной властью о проведении матча в срок, но вероятность такого сценария довольно низкая.

Сборная Украины готова вызвать новых игроков из молодежной команды и пройти еще одно тестирование, чтобы провести матч уже завтра, 18 ноября. Швейцарцы могут не согласиться на такой вариант.

При этом украинскую сторону не устраивает полная отмена поединка и техническое поражение, которое приведет к вылету подопечных Андрея Шевченко из Лиги A.

Напомним, в день матча положительные тесты на коронавирус получили три футболиста сборной Украины - Руслан Малиновский, Жуниор Мораес и Сергей Кривцов. Также плюсовой тест оказался у тренера по физподготовки Ивана Баштового.

Швейцария - Украина: перед матчем

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Перевод: Данил Слесь