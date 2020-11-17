Власти Люцерна выступают против проведения матча 6-го тура Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины после того, как гости получили очередные положительные тесты на коронавирус.
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Об этом сообщает портал Blick.
Главный врач Люцерна хочет, чтобы сборная Украины в полном составе отправилась на карантин.
УЕФА продолжает попытки договориться с местной властью о проведении матча в срок, но вероятность такого сценария довольно низкая.
Сборная Украины готова вызвать новых игроков из молодежной команды и пройти еще одно тестирование, чтобы провести матч уже завтра, 18 ноября. Швейцарцы могут не согласиться на такой вариант.
При этом украинскую сторону не устраивает полная отмена поединка и техническое поражение, которое приведет к вылету подопечных Андрея Шевченко из Лиги A.
Напомним, в день матча положительные тесты на коронавирус получили три футболиста сборной Украины - Руслан Малиновский, Жуниор Мораес и Сергей Кривцов. Также плюсовой тест оказался у тренера по физподготовки Ивана Баштового.
Швейцария - Украина: перед матчем
- УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Швейцария - Украина, если он состоится. Стартовый свисток прозвучит в 21.45. Где смотреть матч по ТВ.
- По итогам пяти туров сборная Украины остается на третьем месте в группе D, набрав 6 очков.
Ничья или победа в заключительном туре против швейцарцев позволит команде Шевченко сохранить место в элите турнира. Поражение с разницей в два мяча или с более крупным счетом отправит украинцев в Лигу B. Даже математических шансов на выход в плей-офф у сборной Украины уже нет.
- В первом туре группового этапа Украина принимала Швейцарию и одержала победу со счетом 2:1.
- Перед матчем со Швейцарией тренерский штаб сборной Украины вызвал троих дебютантов.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что паники в команде из-за коронавируса нет.
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