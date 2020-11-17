Главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины в полном составе на карантин.
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Об этом сообщила Федерация футбола Швейцарии.
Такое решение принято после того, как гости получили очередные положительные тесты на коронавирус.
Федерация отметила, что решение относительно проведения матча будет принимать УЕФА.
Поединок может быть отменен или перенесен на другую дату.
Напомним, в день матча положительные тесты на коронавирус получили три футболиста сборной Украины - Руслан Малиновский, Жуниор Мораес и Сергей Кривцов. Также плюсовой тест оказался у тренера по физподготовки Ивана Баштового.
Швейцария - Украина: перед матчем
- УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Швейцария - Украина, если он состоится. Стартовый свисток прозвучит в 21.45. Где смотреть матч по ТВ.
- По итогам пяти туров сборная Украины остается на третьем месте в группе D, набрав 6 очков.
Ничья или победа в заключительном туре против швейцарцев позволит команде Шевченко сохранить место в элите турнира. Поражение с разницей в два мяча или с более крупным счетом отправит украинцев в Лигу B. Даже математических шансов на выход в плей-офф у сборной Украины уже нет.
- В первом туре группового этапа Украина принимала Швейцарию и одержала победу со счетом 2:1.
- Перед матчем со Швейцарией тренерский штаб сборной Украины вызвал троих дебютантов.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что паники в команде из-за коронавируса нет.
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