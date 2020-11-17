Стороны продолжают переговоры относительно проведения поединка.

Главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины в полном составе на карантин.

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Об этом сообщила Федерация футбола Швейцарии.

Такое решение принято после того, как гости получили очередные положительные тесты на коронавирус.

Федерация отметила, что решение относительно проведения матча будет принимать УЕФА.

Поединок может быть отменен или перенесен на другую дату.

Напомним, в день матча положительные тесты на коронавирус получили три футболиста сборной Украины - Руслан Малиновский, Жуниор Мораес и Сергей Кривцов. Также плюсовой тест оказался у тренера по физподготовки Ивана Баштового.

Швейцария - Украина: перед матчем

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Перевод: Данил Слесь