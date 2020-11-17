Дальнейший план действий должен составить УЕФА.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии не состоится.

Об этом сообщает УАФ.

"В связи с компетентным решением Департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины, матч Лиги наций Швейцария - Украина не может быть проведен", - сказано в сообщении, которое получила УАФ из УЕФА.

Дальнейший план действий относительно турнирной ситуации должен принять УЕФА.

Напомним, в день матча положительные тесты на коронавирус получили три футболиста сборной Украины - Руслан Малиновский, Жуниор Мораес и Сергей Кривцов. Также плюсовой тест оказался у тренера по физподготовки Ивана Баштового.

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Автор: Данил Слесь