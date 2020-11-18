Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал свой комментарий по несостоявшемуся матчу со сборной Швейцарии в Лиге наций.
В интервью YouTube-каналу УАФ Шевченко отметил, что вины украинской сборной в отмене матча нет:
"В первую очередь это очень неприятная ситуация. Мы были готовы к игре, у нас было достаточное количество футболистов с отрицательными результатами тестов для того, чтобы проводить этот матч. Но решение принимала местная власть Люцерна, где мы должны были играть. Далее будем ждать решение дисциплинарного комитета УЕФА. Никакой нашей вины здесь нет".
По словам тренера, он не ожидал, что матч отменят:
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"Мы все понимали ситуацию, в которой оказались из-за коронавируса. Но самое последнее, что я мог себе представить - что могут отменить матч".
"Мы сделали все, чтобы этот матч состоялся", - подытожил Шевченко.
Также тренер украинской сборной подвел итоги выступления в Лиге наций:
"Благодарю ребят за проявленную стойкость, за показанное желание, за то, что команда показала хороший футбол. Мы завоевали 6 очков, играя с лучшими командами мира. У нас были прекрасные матчи, я остался очень доволен этим турниром и ребятами. Очень много новичков сыграли на достойном уровне".
Отмена матча Швейцария - Украина: главное
- Накануне матча COVID-19 был обнаружен в тестах полевых игроков Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко, а также вратаря Дмитрия Ризныка. Утром 17 ноября были получены результаты новых тестов - еще у троих футболистов и одного из тренеров они оказались положительными.
- Главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось.
- В итоге матч Швейцария - Украина был официально отменен.
- В УЕФА заявили, что сборная Украины не сможет выставить другой состав для проведения матча.
- Решение о дальнейшей судьбе поединка будет принимать УЕФА. Оно не будет принято оперативно. По словам украинской стороны, существует три варианта: перенос матча на более поздний срок, техническое поражение для одной из команд, если УЕФА посчитает ее виновной в срыве игры, или же проведение жеребьевки, которая определит результат матча (1:0, 0:0 или 0:1). В Швейцарии заявили, что перенос матча на 2021 год невозможен.
- Стало известно, что УАФ подаст протест, если сборной Украины присудят техническое поражение.
- 18 ноября в УАФ заявили, что не видят вины сборной Украины в отмене матча.
- Матч Швейцария - Украина является решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А, так как у Украины в активе 6 очков, а у Швейцарии - 3.
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