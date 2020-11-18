Главный тренер украинской сборной впервые прокомментировал отмену матча против Швейцарии.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал свой комментарий по несостоявшемуся матчу со сборной Швейцарии в Лиге наций.

В интервью YouTube-каналу УАФ Шевченко отметил, что вины украинской сборной в отмене матча нет:

"В первую очередь это очень неприятная ситуация. Мы были готовы к игре, у нас было достаточное количество футболистов с отрицательными результатами тестов для того, чтобы проводить этот матч. Но решение принимала местная власть Люцерна, где мы должны были играть. Далее будем ждать решение дисциплинарного комитета УЕФА. Никакой нашей вины здесь нет".

По словам тренера, он не ожидал, что матч отменят:

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"Мы все понимали ситуацию, в которой оказались из-за коронавируса. Но самое последнее, что я мог себе представить - что могут отменить матч".

"Мы сделали все, чтобы этот матч состоялся", - подытожил Шевченко.

Также тренер украинской сборной подвел итоги выступления в Лиге наций:

"Благодарю ребят за проявленную стойкость, за показанное желание, за то, что команда показала хороший футбол. Мы завоевали 6 очков, играя с лучшими командами мира. У нас были прекрасные матчи, я остался очень доволен этим турниром и ребятами. Очень много новичков сыграли на достойном уровне".

Отмена матча Швейцария - Украина: главное

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Автор: Антон Дударь