Глава Швейцарского футбольного союза заявил, что Украина может получить техническое поражение.

Глава Швейцарского футбольного союза Доминик Блан заявил, что провести матч Лиги наций против Украины в 2021 году не представляется возможным.

По его словам, после отмены матча есть только два варианта:

"Есть варианты, что Швейцария получит техническую победу. Или же путем жеребьевки решат исход матча - победа Швейцарии, ничья или победа Украины. Решение будет принимать дисциплинарный комитет УЕФА. При рассмотрении первого варианта, будут учитывать, выполнила ли украинская сторона все требования. Не мне об этом судить. Второй вариант, если виновных не будет - жеребьевка. Тут у нас лишь один шанс из трех, чтобы остаться в дивизионе А", - цитирует Блана tdg.ch.

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По его словам, в 2021 году не будет окон для того, чтобы сыграть этот матч:

"Мы всегда хотели сыграть этот матч, чтобы все было справедливо. Но, к сожалению, это невозможно. Календарь на 2021 год уже заполнен матчами отбора на ЧМ-2022 и встречами Евро-2021. Окна на международные матчи заполнены".

"Наша позиция всегда была четкой: мы хотели провести эту встречу. Понимаем трудности, с которыми столкнулась сборная Украины. Мы были готовы пойти навстречу и дать им довызвать новых футболистов 18 ноября, но, видимо, это не было возможным для них", - добавил Блан.

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Автор: Антон Дударь