На пути к "Финалу восьми": анонс матча Шахтер - Вольфсбург

Чемпион Украины постарается выйти в четвертьфинал Лиги Европы.

Сегодня, 5 августа, на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Вольфсбургом". Встреча состоится при пустых трибунах.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Вольфсбург.

Шахтер - Вольфсбург: где смотреть матч по ТВ

Начало встречи - в 19.55

На кону - путевка в "Финаль восьми" Лиги Европы, который состоится в Германии.

В первом матче, который состоялся еще 12 марта, "Шахтер" на выезде одержал победу со счетом 2:1. В составе "горняков" в той встрече забивали Жуниор Мораес и Маркос Антонио, а у "Вольфсбурга" отличился Джон Брукс.

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"Шахтер"

"Шахтер" подошел к рестарту Лиги Европы в статусе чемпиона Украины. "Горняки" оформили титул еще за пять туров до финиша УПЛ, после чего доигрывали чемпионат, экспериментируя. Несмотря на это, "Шахтер" не проиграл ни разу: три победы и два поражения. Последнее поражение донецкого клуба датируется 15 марта, когда "горняки" уступили "Заре".

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Последний к этому моменту официальный матч "Шахтер" сыграл 19 июля. После этого "горняки" провели еще две контрольные встречи: со счетом 4:1 было обыграно "Полесье", а со счетом 2:0 - "Верес".

Напомним, что по пути к этой стадии Лиги Европы "Шахтер" в 1/16 финала ЛЕ прошел "Бенфику" (2:1 и 3:3). А до этого команда выступала в Лиге чемпионов, где заняла третье место в одной группе с "Манчестер Сити", "Аталантой" и загребским "Динамо".

"Вольфсбург"

"Вольфсбург" завершил чемпионат Германии 2019-2020 на седьмом месте в таблице. После рестарта сезона "волкам" не хватало стабильности: в девяти матчах Бундеслиги - четыре победы, одна ничья и четыре поражения.

Чемпионат Германии завершился больше месяца назад - последний матч в турнире "Вольфсбург" провел еще 27 июня. 30 июля в рамках подготовки к матчу с "Шахтером" немецкий клуб провел контрольный матч против "РБ Лейпциг", который завершился вничью - 1:1.

В розыгрыше Лиги Европы 2019-2020 "Вольфсбург" вышел из одной группы с "Гентом", "Сент-Этьеном" и украинской "Александрией". А в 1/16 финала "волки" прошли "Мальме" - 2:1 и 3:0.

Слова перед матчем

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

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"Все мы знаем, как играет "Вольфсбург", и какой футбол они могут показать. Думаю, будет большая война за проход дальше. Мы хотим победить. Постараемся все сделать для этого. Не будем скрывать, что и ничья выведет нас дальше. Это наша главная цель. Но команда настроена только на победу. Главное - показать качественный футбол. Если будет качественный футбол и ничья - ничего страшного".

Оливер Гласнер, главный тренер "Вольфсбурга":

"Положение "Шахтера" несколько более удачное, чем наше, потому что "Шахтер" победил в первом матче. У "Шахтера" очень много игроков, которые отлично показывают себя в обороне, в дуэлях один на один, отличное центральное звено полузащиты. Мы испытываем глубокое уважение к сопернику. Но преследуем главную цель - победить и выйти в следующий раунд, который будет проходить в Германии".

Травмы и дисквалификации

У "Шахтера" травмирован основной левый защитник Исмаили. У "Вольфсбурга" сразу несколько игроков в лазарете: Пауло Отавио, Вильям, Адмир Мехмеди и Игнасио Камачо. Под вопросом находится участие в игре Кевина Мбабу, который около двух недель назад заразился коронавирусом. Кроме того, из-за дисквалификации у "Вольфсбурга" не сыграет Ренато Штеффен.

Ориентировочные составы

"Шахтер": ﻿Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Болбат, Степаненко, Маркос Антонио, Алан Патрик, Марлос, Тайсон, Мораес

"Вольфсбург": Кастеелс, Тиссеран, Понграчич, Брукс, Герхардт, Гилавоги, Арнольд, Шлагер, Жоао Виктор, Вегхорст, Брекало

Арбитр

Судить матч будет бригада арбитров во главе со словацким рефери Иваном Кружляком. Ранее он дважды работал на матчах "Шахтера" в еврокубках, и оба раза "горняки" побеждали: 2:0 над "Истанбулом" и 3:2 над "Хоффенхаймом".

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