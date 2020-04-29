Команды украинцев выдали феерический матч в Кубке Беларуси

"Шахтер" Юрия Вернидуба победил, но дальше прошло "Динамо" Артема Милевского.

29 апреля в ответном матче 1/2 финала Кубка Беларуси солигорский "Шахтер", который возглавляет Юрий Вернидуб, принимал брестское "Динамо" Артема Милевского.

Встреча завершилась волевой победой "Шахтера" со счетом 4:2. Однако дальше прошло "Динамо", которое в первом матче выиграло со счетом 2:0.

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Стоит отметить, что после первого тайма команда Вернидуба проигрывала со счетом 0:2, но в период с 58-й по 74-ю минуты сумела отличиться четыре раза. Однако сотворить настоящий подвиг и забить пятый мяч, который вывел бы команду в финал, "Шахтеру" не удалось.

Милевский в этом матче провел на поле 54 минуты. Другие украинцы "Динамо" (Александр Нойок и Евгений Хачериди) в этой встрече не играли.

"Шахтер" Солигорск - "Динамо" Брест - 4:2 (первый матч - 0:2)

Голы: Иванович, 58, Лисакович, 60, 67 (с пенальти), Подстрелов, 74 - Савицкий, 20, Гордийчук, 38

Брестское "Динамо" вышло в финал Кубка Беларуси в третий раз за последние четыре года. Соперник команды определится в противостоянии БАТЭ и "Славии Мозырь".

Как сообщал УНИАН, ранее "Шахтер" Вернидуба обыграл "Динамо" Милевского в чемпионате Беларуси.