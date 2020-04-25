Команда украинского тренера обыграла Динамо Милевского в чемпионате Беларуси (видео)

"Шахтер" Юрия Вернидуба одержал выездную победу в 6-м туре.

Солигорский "Шахтер" обыграл брестское "Динамо" в матче чемпионата Беларуси - единственного футбольного турнира в Европе, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

Команда Юрия Вернидуба на выезде обыграла "Динамо", за которое полный матч отыграли украинцы Артем Милевский и Александр Нойок, со счетом 2:0.

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"Шахтер" забил по голу в каждом из таймов - сперва автоголом отметился Максим Витус, а затем точный удар нанес Виталий Лисакович.

Для команды Вернидуба эта победа стала второй в сезоне. "Шахтер" набрал 8 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице.

"Динамо", которое является действующим чемпионом страны, имеет на одно очко меньше и идет 14-м.

Видеообзор матча опубликовал FootballHub.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди получил длительную дисквалификацию.