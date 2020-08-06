Шахтер вошел в топ-15 клубного рейтинга УЕФА

"Горняки" победили "Вольфсбург" и улучшили свои позиции.

Победа над "Вольфсбургом" (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы позволила "Шахтеру" подняться в клубном рейтинге УЕФА.

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Организация обновила рейтинг всех команд Европы.

"Шахтер" после выхода в четвертьфинал Лиги Европы поднялся на три позиции и теперь занимает 15-е место. "Горняки" обошли французский "Лион", а также итальянские "Рому" и "Наполи".

Чемпион Украины за последние пять лет набрал 80 баллов в еврокубках и еще имеет шансы улучшить свои показатели. На три очка команду опережает "Челси", а на пять - "Тоттенхэм" и "Боруссия" Дортмунд.

Лидером рейтинга остается "Реал" (134 очка), а в топ-3 входят "Атлетико" (126) и "Барселона" (124).

Киевское "Динамо" имеет 55 очков за пять лет и находится на 25-й позиции. При этом в нынешнем сезоне еврокубков команда уже завершила борьбу.

В четвертьфинале Лиги Европы "Шахтер" 11 августа встретится с победителем противостояния "Базеля" и "Айнтрахта". Команды проведут ответную встречу 6 августа, а первый матч завершился победой швейцарцев со счетом 3:0.

Четвертьфинальные поединки Лиги Европы будут проходить в Германии.

УНИАН ранее сообщал о том, что в "Шахтере" прокомментировали яркую победу над "Вольфсбургом".

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