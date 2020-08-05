"Задача - финал": в Шахтере прокомментировали яркую победу над Вольфсбургом

Луиш Каштру ждет от команды лучшей реализации в следующих матчах.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру, а также футболисты команды прокомментировали выход в 1/4 финала Лиги Европы после победы над "Вольфсбургом" в Киеве со счетом 3:0.

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Луиш Каштру отметил, что расслабляться нельзя, ведь совсем скоро команду ждет четвертьфинальная игра:

"Хорошие впечатления, команда почти все время была сильна. "Вольфсбург" хорошо начал, прижал нас прессингом, заставил нас ошибаться. Мы не использовали зоны. Но потом мы начали создавать моменты. Марлос, Тайсон, Алан Патрик. У нас было пять моментов.

Во втором тайме мы поставили себе цель забить гол. Наша задача - победить, не закрываться в обороне, ожидая, как течет время. Мы добились результата, вышли в 1/4-ю, работаем дальше.

Пять моментов создали - пять моментов надо было забить. В футболе такого не бывает. Есть человеческие ошибки. Так и случилось в игре. Мы должны ждать момент, чтобы забить - это и произошло.

Мы счастливы, подарили радость болельщикам. Все довольны результатом. Показали хорошую игру. Сейчас важно подготовить команду, ведь через шесть дней матч либо с "Айнтрахтом", либо с "Базелем".

Защитник "горняков" Николай Матвиенко назвал задачу, которую поставил перед командой главный тренер:

"Начали очень волнительно, не вошли в игру, много ошибок было, потерь. В перерыве разобрались. Во втором тайме сыграли более надежно.

Нам очень повезло, что Жуниор Мораес самоотверженно заработал две желтые для Брукса. Быстро сравнялись в составах. Это дало нам толчок, довели игру до нужного результата. Наша задача, как говорил тренер - это финал".

Полузащитник Манор Соломон, который вышел на замену, отличившись голом и результативной передачей, также отметил уровень амбиций команды:

"Не знаю, являюсь ли джокером "Шахтера", но всегда стараюсь приносить пользу команде, когда выхожу на поле.

С какой командой было бы лучше сыграть дальше? Мы еще не анализировали, поэтому сложно сказать что-то конкретно. Против любого соперника продолжим демонстрировать свой максимум на поле. Очень хотим дойти до финала, поэтому сделаем все, чтобы добиться своей цели".

В четвертьфинале "Шахтер" встретится с победителем противостояния "Базеля" и "Айнтрахта". Команды проведут ответную встречу 6 августа, а первый матч завершился победой швейцарцев со счетом 3:0. Четвертьфинальные поединки Лиги Европы будут проходить в Германии.

"Шахтер" сыграет следующий матч 11 августа в Гельзенкирхене.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" прервал негативную серию в еврокубках, которая длилась с 2017 года.

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