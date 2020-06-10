Полиция закрыла уголовное дело о расизме в матче Шахтер - Динамо

Произошло это еще в феврале.

Полиция Харьковской области в феврале закрыла уголовное производство по делу о расизме в матче "Шахтер" - "Динамо".

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Правоохранительные органы ответили на запрос издания "Радио Свобода".

"После проведения всех необходимых следственных (розыскных действий) 24 февраля 2020 года принято решение о закрытии уголовного производства", - сказано в сообщении полиции.

Был ли кто-то наказан - не уточняется.

Напомним, во время матча 14-го тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо" (1:0) в Харькове арбитру пришлось приостанавливать поединок из-за проявлений расизма в адрес бразильских легионеров "Шахтера" со стороны фанатов киевлян. В ответ на расизм лидер "горняков" Тайсон показал болельщикам "Динамо" средний палец.

КДК УАФ в итоге наказал киевский клуб одним матчем без зрителей и штрафом в размере 500 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, ранее экс-легионер "Динамо" показал татуировки, которые сделал после проявлений расизма в Украине.

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