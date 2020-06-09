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"Отнимают право на мечту": экс-легионер Динамо показал татуировки, которые сделал после проявлений расизма в Украине (фото)

17:42, 09 июня 2020
Футбол
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Че Че не задержался в Украине / фото fcdynamo.kiev.ua

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Об этом сообщает Globo Esporte.

Бразилец нанес на обе ноги портреты лидеров движения за права чернокожих - Мартина Лютера Кинга и Малкольма Икса.

"Я понимаю, что такое быть черным. Когда ты идешь в торговый центр, а люди вопросительно смотрят: "Что он тут делает?". У нас часто отнимают право на мечту. В детстве мы строим планы, мечтаем, но у нас нет возможности добиться этого.

Эти татуировки я сделал в Украине. Если не ошибаюсь, это было в тот момент, когда я там страдал", - сказал Че Че.

фото globoesporte.globo.com

27-летний футболист покинул украинский клуб в 2018-м году, а сейчас выступает за "Сан-Паулу".

УНИАН ранее сообщал о том, что знаменитого футболиста разозлила карикатура с отсылкой к убийству афроамериканца Флойда.

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