"Отнимают право на мечту": экс-легионер Динамо показал татуировки, которые сделал после проявлений расизма в Украине (фото)

Че Че признался, что его не обошла стороной проблема темнокожих людей.

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Че Че показал татуировки, которые сделал в Украине после случаев проявления расизма в его адрес.

Читайте также"Прекрасная страна": темнокожий экс-футболист Динамо заявил, что не сталкивался с расизмом в Украине

Об этом сообщает Globo Esporte.

Бразилец нанес на обе ноги портреты лидеров движения за права чернокожих - Мартина Лютера Кинга и Малкольма Икса.

"Я понимаю, что такое быть черным. Когда ты идешь в торговый центр, а люди вопросительно смотрят: "Что он тут делает?". У нас часто отнимают право на мечту. В детстве мы строим планы, мечтаем, но у нас нет возможности добиться этого.

Эти татуировки я сделал в Украине. Если не ошибаюсь, это было в тот момент, когда я там страдал", - сказал Че Че.

27-летний футболист покинул украинский клуб в 2018-м году, а сейчас выступает за "Сан-Паулу".

УНИАН ранее сообщал о том, что знаменитого футболиста разозлила карикатура с отсылкой к убийству афроамериканца Флойда.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram