Главный тренер "Шахтера" назвал "унижением" результат матча с "Боруссией".

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" Менхенгладбах (0:6).

Результат матча Каштру прокомментировал в эфире телеканала "Футбол 1", передает Tribuna.com.

"Мы не существовали как команда. Провели ужасную, очень слабую игру. Не смогли прессинговать, контролировать глубину. Первый тайм показывает, кем мы были в этом матче. Ноль фолов. В атаке команда не создавала никаких проблем сопернику. Нас не удивило, как играла "Боруссия", нас удивило то, как мы себя показали", - сказал Каштру.

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"Ужасный вечер, но он не последний такой в жизни. Жизнь состоит из таких и хороших моментов. Команда, которая две недели назад добилась фантастического результата в Мадриде, сегодня не может пройти через соперника и создать ему какие-либо сложности. На нас плохо повлиял первый гол. К 17-й минуте мы уже проигрывали 0:2, это опустило команду ниже плинтуса. Мы не смогли среагировать", - добавил тренер.

Каштру подчеркнул, что такой результат унизителен, но у "горняков" есть право на ошибку:

"Мы люди, у нас есть такая хрупкость, есть право на ошибку. Иногда мы думаем, что что-то плохое происходит только с другими, но мы ошибаемся. Такой результат - это унижение для нас. Мы потеряли 3 очка, но будем продолжать бороться до последней секунды и постараемся прибавить".

"Шахтер" - "Боруссия" М: итоги матча

"Шахтер" потерпел самое крупное поражение в домашних матчах в еврокубках. Ранее "горняки" шесть раз проигрывали со счетом 0:3, что было худшим результатом на своем поле.

Крупнее в Лиге чемпионов "Шахтер" проигрывал только один раз - в 2015 году 0:7 на выезде с "Баварией".

После трех туров "Боруссия" набрала 5 очков и возглавила группу В. У "Шахтера" - 4 очка.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Шахтер" проведет 25 ноября - на выезде против "Боруссии".

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Автор: Антон Дударь