Артем Кравец заменит в национальной команде Владислава Супрягу.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в команду нападающего турецкого "Коньяспора" Артема Кравца.

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Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Этот шаг связан с тем, что коронавирус был обнаружен у форварда "Динамо" Владислава Супряги - в УАФ официально подтвердили эту информацию.

Также COVID-19 не позволит поехать в сборную динамовцам Георгию Бущану, Виталию Миколенко, Александру Караваеву, Николаю Шапаренко и полузащитнику греческого АЕКа Евгению Шахову.

При этом сыграть за сборную сможет защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко, который сдал положительный тест еще две недели назад и уже отбыл самоизоляциюю.

Артем Кравец имеет на своем счету 23 матча и 8 голов за сборную Украины.

Сборная Украины: матчи в ноябре

11 ноября сборная Украины проведет в Харькове товарищеский матч против сборной Польши.

Далее украинскую команду ждет завершение группового этапа Лиги наций 2020-2021. 14 ноября "желто-синие" сыграют с Германией в Лейпциге, а 17 ноября в Люцерне проведут матч против швейцарской сборной.

После четырех туров в своей группе Лиги наций сборная Украины, набрав 6 очков, занимает третье место.

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Автор: Данил Слесь