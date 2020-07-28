Впервые со штрафного: украинец Малиновский забил очередной гол за Аталанту (видео)

Руслан Малиновский успешно вышел на замену в матче против "Пармы".

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отметился забитым голом за "Аталанту" в матче 37-го тура Серии А против "Пармы".

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Малиновский вышел на поле сразу после перерыва, а на 70-й минуте сравнял счет в матче.

Украинский футболист впервые в составе "Аталанты" отличился ударом со штрафного.

Команда Малиновского в итоге смогла вырвать победу в матче со счетом 2:1.

Всего на счету Малиновского теперь 8 голов и 4 ассиста в 33 матчах серии А в этом сезоне.

Как сообщал УНИАН, ранее Малиновский не реализовал пенальти в матче против "Милана".

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