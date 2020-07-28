Впервые со штрафного: украинец Малиновский забил очередной гол за Аталанту (видео)
22:39, 28 июля 2020Футбол
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Руслан Малиновский успешно вышел на замену в матче против "Пармы".
Парма - Аталанта / фото REUTERS
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отметился забитым голом за "Аталанту" в матче 37-го тура Серии А против "Пармы".
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Малиновский вышел на поле сразу после перерыва, а на 70-й минуте сравнял счет в матче.
Украинский футболист впервые в составе "Аталанты" отличился ударом со штрафного.
Команда Малиновского в итоге смогла вырвать победу в матче со счетом 2:1.
Всего на счету Малиновского теперь 8 голов и 4 ассиста в 33 матчах серии А в этом сезоне.
Как сообщал УНИАН, ранее Малиновский не реализовал пенальти в матче против "Милана".
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