Украинец Малиновский не реализовал пенальти в матче против Милана (видео)

Руслан Малиновский провел не лучший матч в составе "Аталанты".

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский не сумел реализовать пенальти в матче 36-го тура чемпионата Италии против "Милана".

Малиновский вышел на поле в основном составе "Аталанты" и в середине первого тайма, когда его команда минимально уступала, заработал одиннадцатиметровый.

Украинец взялся сам пробивать пенальти, но не сумел переиграть голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму.

На 57-й минуте при счете 1:1 Малиновский был заменен.

Матч так и завершился вничью - 1:1.

ميلان 1 × 0 أتالانتا | دوناروما يتصدا لركلة جزاء



#MilanAtalanta⁦⁩⁦

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتابعة للحساب الاساسي فقط : ⁦@Faster__Goalpic.twitter.com/GvuyPw5Kwb — GOAL24 (@GOALLLL26) July 24, 2020

Ранее УНИАН сообщал о том, что Малиновский стал лучшим игроком чемпионата Италии после карантина.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram