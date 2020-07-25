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Украинец Малиновский не реализовал пенальти в матче против Милана (видео)

00:34, 25 июля 2020
Футбол
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Руслан Малиновский был заменен во втором тайме / фото twitter.com/Atalanta_BC

Малиновский вышел на поле в основном составе "Аталанты" и в середине первого тайма, когда его команда минимально уступала, заработал одиннадцатиметровый. 

Украинец взялся сам пробивать пенальти, но не сумел переиграть голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму.

На 57-й минуте при счете 1:1 Малиновский был заменен.

Матч так и завершился вничью - 1:1.

Ранее УНИАН сообщал о том, что Малиновский стал лучшим игроком чемпионата Италии после карантина.

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