Украинец Малиновский не реализовал пенальти в матче против Милана (видео)
00:34, 25 июля 2020Футбол
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Руслан Малиновский провел не лучший матч в составе "Аталанты".
Руслан Малиновский был заменен во втором тайме / фото twitter.com/Atalanta_BC
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский не сумел реализовать пенальти в матче 36-го тура чемпионата Италии против "Милана".
Малиновский вышел на поле в основном составе "Аталанты" и в середине первого тайма, когда его команда минимально уступала, заработал одиннадцатиметровый.
Украинец взялся сам пробивать пенальти, но не сумел переиграть голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму.
На 57-й минуте при счете 1:1 Малиновский был заменен.
Матч так и завершился вничью - 1:1.
ميلان 1 × 0 أتالانتا | دوناروما يتصدا لركلة جزاء— GOAL24 (@GOALLLL26) July 24, 2020
#MilanAtalanta
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Ранее УНИАН сообщал о том, что Малиновский стал лучшим игроком чемпионата Италии после карантина.
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