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Лучший в Европе: украинец Малиновский установил яркий бомбардирский рекорд

10:34, 29 июля 2020
Футбол
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Руслан Малиновский / фото REUTERS

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По информации Opta, это лучший показатель среди всех футболистов, выступающих в пятерке ведущих европейских чемпионатов.

Команда украинца одержала победу в матче со счетом 2:1. В заключительном туре сезона "Аталанта" в очной встрече с "Интером" будет бороться за серебряные медали чемпионата Италии.

Всего на счету Малиновского 8 голов и 4 ассиста в 33 матчах Серии А в этом сезоне.

Как сообщал УНИАН, ранее Малиновский не реализовал пенальти в матче против "Милана".

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