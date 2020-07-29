Лучший в Европе: украинец Малиновский установил яркий бомбардирский рекорд

Полузащитник сборной Украины имеет лучший дальний удар в нынешнем сезоне.

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский в матче с "Пармой" забил пятый гол в текущем сезоне из-за пределов штрафной.

Читайте такжеВпервые со штрафного: украинец Малиновский забил очередной гол за Аталанту (видео)

По информации Opta, это лучший показатель среди всех футболистов, выступающих в пятерке ведущих европейских чемпионатов.

Команда украинца одержала победу в матче со счетом 2:1. В заключительном туре сезона "Аталанта" в очной встрече с "Интером" будет бороться за серебряные медали чемпионата Италии.

Всего на счету Малиновского 8 голов и 4 ассиста в 33 матчах Серии А в этом сезоне.

Как сообщал УНИАН, ранее Малиновский не реализовал пенальти в матче против "Милана".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram