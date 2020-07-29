Лучший в Европе: украинец Малиновский установил яркий бомбардирский рекорд
10:34, 29 июля 2020Футбол
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Полузащитник сборной Украины имеет лучший дальний удар в нынешнем сезоне.
Руслан Малиновский / фото REUTERS
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский в матче с "Пармой" забил пятый гол в текущем сезоне из-за пределов штрафной.
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По информации Opta, это лучший показатель среди всех футболистов, выступающих в пятерке ведущих европейских чемпионатов.
Команда украинца одержала победу в матче со счетом 2:1. В заключительном туре сезона "Аталанта" в очной встрече с "Интером" будет бороться за серебряные медали чемпионата Италии.
Всего на счету Малиновского 8 голов и 4 ассиста в 33 матчах Серии А в этом сезоне.
Как сообщал УНИАН, ранее Малиновский не реализовал пенальти в матче против "Милана".
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