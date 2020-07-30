"Я же не идиот": тренер Колоса не думал, что команда выйдет в Лигу Европы

Руслан Костышин прокомментировал исторический успех "Колоса".

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал выход команды в Лигу Европы по итогам дебютного сезона в УПЛ.

"Конечно, не думал, что "Колос" в дебютном сезоне УПЛ выйдет в еврокубки. Я же не идиот, чтобы так думать. Думал, спокойно себе будем играть, займем место так восьмое. Главным было показывать хорошую игру", - сказал Костышин в эфире телеканала "Футбол 1".

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Костышин подчеркнул, что "Колос" прибавил к концу сезона:

"Игра в первой шестерке дала очень многое. Нас критиковали. К некоторым матчам мы не готовились, так как готовились к концовке сезона, в каких-то встречах играли не надлежащим образом, выглядели не всегда хорошо. Но мы выросли в матчах с такими командами, когда ты играешь на максимуме. В концовке сезона мы намного крепче, чем в начале. Мы могли выигрывать, но не было качества игры. Просто бежали на эмоциях. Сейчас есть качество, сейчас другая команда".

Как сообщал УНИАН, в финале плей-офф за путевку в Лигу Европы "Колос" обыграл "Мариуполь". Клуб из Ковалевки впервые в своей истории выступит в квалификации ЛЕ.

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