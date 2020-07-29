Колос в овертайме обыграл Мариуполь и вышел в Лигу Европы

Команды разыграли пятую путевку в еврокубки от Украины.

В Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся финальный матч плей-офф Украинской Премьер-лиги за выход в Лигу Европы между "Колосом" и "Мариуполем".

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Победу с минимальным счетом 1:0 праздновала команда из Ковалевки.

В основное время соперники не смогли определить сильнейшего, а уже в первом овертайме Денис Антюх ударом головой забил единственный гол в этой встрече и принес "Колосу" путевку в еврокубки.

"Колос" - "Мариуполь" - 1:0

Гол: Антюх, 95

"Колос": Волынец, Зозуля, Максименко, Гавриш (Петров, 57), Емец, Задоя (Д. Костышин, 100), Ориховский (Милько, 74), Антюх, Смирный, Морозко, Бондаренко (Лысенко, 75)

"Мариуполь": Гальчук, Чоботенко, Яворский (Сагуткин, 87), Тищенко, Полегенько, Федорчук (Кащук, 99), Игнатенко (Чех, 87), Корниенко, Чурко (Топалов, 72), Мишнев, Фомин (Кулаков, 99)

Предупреждения: Задоя, Бондаренко, Смирный, Д. Костышин - Мишнев, Тищенко, Чоботенко, Игнатенко, Чех

Таким образом, "Колос" в своем дебютном сезоне в УПЛ стал пятым представителем Украины в еврокубках. Команда будет стартовать во втором раунде квалификации Лиги Европы. Также в этом турнире сыграют "Заря" (групповой этап) и "Десна" (3-й раунд квалификации).

В Лиге чемпионов Украину представят "Шахтер" (групповой этап) и "Динамо" (3-й раунд квалификации).

УНИАН ранее сообщал о том, что "Десна" определилась с домашним стадионом на матчи квалификации Лиги Европы.

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