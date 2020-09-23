"Горняки" потеряли очки в поединке 2-го тура против "Руха".

23 сентября состоялся перенесенный матч 2-го тура УПЛ между "Рухом" и "Шахтером". Команды играли друг против друга впервые в истории.

Читайте также"Два разных тайма": Каштру объяснил, почему Шахтеру не удалось обыграть Зарю

Встреча на "Арене Львов" завершилась вничью.

"Рух" вышел вперед на 47-й минуте матча после того, как Тарас Степаненко переправил мяч в собственные ворота.

"Шахтер" отыгрался через 20 минут - Марлос сравнял счет после паса Тайсона.

Уйти от поражения "горнякам" удалось, играя в меньшинстве - на 50-й минуте с поля был удален Валерий Бондарь.

"Рух" - "Шахтер" - 1:1

Голы: Степаненко, 47 (автогол) - Марлос, 67

"Рух": Бандура, Глиха, Дуц, Парамонов, Копына, Климчук (Бойчук, 66), Мысык (Бойчук, 72), Кухарук (Русин, 46), Брикнер (Заставный, 72), Мартынюк, Кухаревич (Кондраков, 59).

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Коноплянка (Марлос, 29), Тете (Соломон, 46), Алан Патрик (Коваленко, 79), Маркос Антонио (Степаненко, 46), Тайсон, Мораес (Фернандо Педро, 86).

Удаление: Бондарь 50 (второе предупреждение)

"Рух" - "Шахтер": итоги матча

"Шахтер" потерял очки во втором подряд матче в УПЛ. После трех туров "горняки" набрали 5 очков и занимают лишь шестое место в таблице.

"Рух" набрал свое первое очко в элитном дивизионе и занимает 13-е место.

В следующем матче "Шахтер" 27 сентября будет принимать "Олимпик". "Рух" в этот же день на выезде сыграет с "Десной".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь