Роберт Левандовски и другие ведущие игроки поляков не сыграют в контрольном поединке.

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, а также ряд других лидеров сборной Польши не будут играть в контрольном матче против сборной Украины.

Об этом сообщил главный тренер поляков Ежи Бженчек, передает "Футбол NEWS".

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"Футболисты, которые выступали в еврокубках и проводят много матчей за свои клубы, будут отдыхать во встрече с Украиной. Это касается не только Роберта Левандовски", - сказал Бженчек.

Отметим, что на счету Левандовски 15 голов в 13 матчах за "Баварию" в нынешнем сезоне.

Польша - Украина: перед матчем

Матч Польша - Украина пройдет 11 ноября в Хожуве. Где смотреть матч по ТВ.

Игра с Польшей станет подготовительным этапом для сборной Украины перед заключительными матчами в группе Лиги наций 2020-2021. 14 ноября "желто-синие" сыграют с Германией в Лейпциге, а 17 ноября в Люцерне проведут матч против швейцарской сборной.

Из-за коронавируса сборной Украины не поможет целый ряд футболистов "Динамо". По этой причине Андрей Шевченко дополнительно вызвал в команду двух вратарей.

Сборные Украины и Польши встречались между собой 8 раз - по 3 победы в активе каждой из команд, а еще 2 игры заканчивались вничью.

9 ноября сборная Украины провела первую тренировку в рамках подготовительного сбора.

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Автор: Антон Дударь