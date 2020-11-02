Мяч преодолел над полем расстояние порядка 80 метров.

Курьезный гол произошел в матче вторых команд клубов "Стяуа" и "Волунтари", выступающих в третьей лиге чемпионата Румынии.

На 41-й минуте вратарь "Стяуа II" Разван Удря хотел вынести мяч и нанес сильный удар, сыграв на опережение соперника. Мяч пролетел через все поле и отскочил от газона в штрафной кипера "Волунтари II", после чего оказался в воротах.

19-летний Удря помог "Стяуа II" одержать победу со счетом 4:1.

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Автор: Данил Слесь