Удря выносил мяч и стал автором гола / фото looksport.ro
Курьезный гол произошел в матче вторых команд клубов "Стяуа" и "Волунтари", выступающих в третьей лиге чемпионата Румынии.
На 41-й минуте вратарь "Стяуа II" Разван Удря хотел вынести мяч и нанес сильный удар, сыграв на опережение соперника. Мяч пролетел через все поле и отскочил от газона в штрафной кипера "Волунтари II", после чего оказался в воротах.
19-летний Удря помог "Стяуа II" одержать победу со счетом 4:1.
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