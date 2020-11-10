Сергей Сидорчук травмировал Виктора Корниенко в матче 9-го тура.

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук извинился перед защитником "Шахтера" Виктором Корниенко, которого травмировал в матче 9-го тура УПЛ.

Об этом Корниенко рассказал в комментарии "Футбол NEWS".

"Это был игровой момент, у каждого могут быть такие ошибки. Сидорчук поступил по-человечески - написал мне, извинился", - сказал Корниенко.

Читайте такжеЕще три футболиста исключены из заявки сборной Украины из-за травм и коронавируса

Защитник "Шахтера" также отметил, что расстроился из-за того, что не сможет впервые поехать в сборную Украины:

"Каждый футболист мечтает о таком вызове. Настрой был положительный, готов был ехать, доказывать, а когда мне сказали на 99%, что ты не поедешь, где-то маленькая слеза потекла, честно могу сказать. Потом я как-то взял себя в руки и понял, что не надо опускать голову. Нужно надеяться на то, что вернусь сильней и проявлю себя еще лучше".

Напомним, Сидорчук нанес травму Корниенко в конце первого тайма матча "Динамо" - "Шахтер". Капитан "Динамо" за свой фол после VAR получил прямую красную карточку.

Виктор Корниенко: дебютный сезон в "Шахтере"

Корниенко прошлый сезон провел на правах аренды в "Мариуполе", а в этом вернулся в "Шахтер", где в связи с травмой Исмаили закрепился на позиции левого защитника.

21-летний защитник дебютировал за "Шахтер" 20 сентября в матче против "Зари". В его активе 10 матчей и 2 голевые передачи в составе "горняков".

Из-за травмы Корниенко больше не сможет выйти на поле в этом году.

В ноябре он впервые в карьере получил вызов в сборную Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь