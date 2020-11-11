Владислав Ващук считает, что игра с Польшей - возможность проверить в деле молодых игроков.

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук поделился ожиданиями от контрольного поединка с Польшей на выезде.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Польша - Украина.

Эксперта цитирует zbirna.com.

"Конечно, лучше всего, наверное, было бы сыграть два матча. Но календарь матчей сборных прорабатывался давно и вряд ли уже была возможность отменить игру с поляками.

С другой стороны, у тренерского штаба нашей сборной будет возможность просмотреть в деле молодых игроков, проверить их уровень и готовность играть в главной команде страны. Тренеры получат информацию, а футболисты хороший опыт на международном уровне, в таких матчах, пусть и в товарищеских, они повышают свое мастерство. Тем более, что сборная Польши - серьезный соперник", - сказал Ващук.

Экс-футболист также оценил шансы команды Шевченко в следующих матчах Лиги наций против Германии и Швейцарии:

"Мне кажется, что и сборная Германии и сборная Швейцарии сейчас показывают футбол приблизительного одного уровня. Обе команды достаточно сильны. Но и наша команда показала, что может играть и обыгрывать любого соперника. Самое главное, чтобы была стабильность, которой украинцам пока что не всегда хватает".

Польша - Украина: перед матчем

Встреча Польши и Украины пройдет в Хожуве при пустых трибунах. Где смотреть матч на ТВ.

Игра с Польшей станет подготовительным этапом для сборной Украины перед заключительными матчами в группе Лиги наций 2020-2021. 14 ноября "желто-синие" сыграют с Германией в Лейпциге, а 17 ноября в Люцерне проведут матч против швейцарской сборной.

Сборные Украины и Польши встречались между собой 8 раз - по 3 победы в активе каждой из команд, а еще 2 игры заканчивались вничью.

9 ноября сборная Украины провела первую тренировку в рамках подготовительного сбора.

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Автор: Данил Слесь