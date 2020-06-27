16-летний вратарь Ворсклы после феерического дебюта привлек внимание европейского топ-клуба

Павел Исенко заинтересовал португальскую "Бенфику".

Герой полуфинального матча Кубка Украины между "Мариуполем" и "Ворсклой", 16-летний голкипер полтавчан Павел Исенко попал в сферу интересов португальской "Бенфики".

Об этом сообщает португальский источник record.pt.

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Отмечается, что на данном этапе о конкретном предложении речи пока не идет. Португальский топ-клуб в ближайшее время будет следить за выступлениями вратаря.

В "Бенфике" были впечатлены не только феноменальной игрой голкипера в послематчевой серии пенальти в полуфинале Кубка Украины, но и внушительными антропометрическими данными. Рост парня составляет 192 см.

Напомним, Исенко дебютировал за "Ворсклу" в матче с "Мариуполем". Голкипер вышел на замену на серию пенальти и отразил три удара.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Исенко интересовались "Шахтер" и "Динамо".

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