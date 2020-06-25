16-летним вратарем, отбившим три пенальти в Кубке Украины, интересовались Шахтер и Динамо

Детский тренер Павла Исенко рассказал об интересе грандов.

Детский тренер вратаря "Ворсклы" Павла Исенко Александр Супрун рассказал о том, что 16-летнего голкипера хотели у себя видеть "Шахтер" и "Динамо".

Слова Супруна приводит zbirna.com.

"Пару лет назад его чуть было "Шахтер" не переманил. Одного нашего воспитанника 2003 года рождения, Дениса Шостака, "горняки" забрали, но Павла Исенко удалось сохранить. Я с мамой его разговаривал, его самого убеждал. Говорю: "В "Шахтере", кого не поставь в рамку, в ДЮФЛ он вряд ли пропустит - там по воротам почти не бьют. А тут у тебя будет хорошая практика". Во встречах с тем же "Шахтером" он в каждой игре по 3-4 раза выручал. Любому голкиперу нужно постоянно играть", - сказал Супрун.

Читайте такжеВратарь Шахтера вышел на второе место в истории по количеству титулов чемпиона Украины

"В "Динамо" тоже интерес проявляли, но и туда он еще успеет, если будет и дальше так же работать. Пусть "Ворскле" пользу пока приносит. Нам приятно, что школа нашего клуба готовит таких ребят", - добавил тренер.

Супрун также сообщил, что Исенко после матчей за сборную Украины U-17 интересовались португальские "Спортинг" и "Брага".

"Номер Пашки брали у полузащитника "Ворсклы" Луизао. Звонили, общались. Мое мнение - рано ему туда уезжать, не готов он пока к тем испытаниям, которые там предстоит пройти. Язык не знает, адаптация займет около года, за это время можно вообще потеряться. Но стремиться к тому уровню нужно".

Как сообщал УНИАН, Исенко отбил три удара в послематчевой серии пенальти с "Мариуполем" и вывел полтавчан в финал турнира.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram