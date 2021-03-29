Дания поиздевалась над Молдовой, а Испания одержала волевую победу над Грузией.

28 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в 2022 году.

Украина провела в этом туре важный матч против Финляндии.

Результаты матчей

Группа І

Албания - Англия - 0:2

Польша - Андорра - 3:0

Сан-Марино - Венгрия - 0:3

Группа В

Грузия - Испания - 1:2

Косово - Швеция - 0:3

Группа D

Казахстан - Франция - 0:2

Украина - Финляндия - 1:1

Группа F

Австрия - Фарерские острова - 3:1

Израиль - Шотландия - 1:1

Дания - Молдова - 8:0

Группа С

Болгария - Италия - 0:2

Швейцария - Литва - 1:0

Группа J

Армения - Исландия - 2:0

Македония - Лихтенштейн - 5:0

Румыния - Германия - 0:1

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Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 состоялось 7 декабря 2020 года. По его итогам сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной не учитываются.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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Автор: Будрин Артем