28 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в 2022 году.
Украина провела в этом туре важный матч против Финляндии.
Результаты матчей
Группа І
Албания - Англия - 0:2
Польша - Андорра - 3:0
Сан-Марино - Венгрия - 0:3
Группа В
Грузия - Испания - 1:2
Косово - Швеция - 0:3
Группа D
Казахстан - Франция - 0:2
Украина - Финляндия - 1:1
Группа F
Австрия - Фарерские острова - 3:1
Израиль - Шотландия - 1:1
Дания - Молдова - 8:0
Группа С
Болгария - Италия - 0:2
Швейцария - Литва - 1:0
Группа J
Армения - Исландия - 2:0
Македония - Лихтенштейн - 5:0
Румыния - Германия - 0:1
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Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать
- Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 состоялось 7 декабря 2020 года. По его итогам сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.
- Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
- От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
- Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной не учитываются.
- ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
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