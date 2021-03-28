Ошибка Виталия Миколенко поставила крест на успехе команды Андрея Шевченко.

Сборная Украины провела свой второй матч в отборе на чемпионат мира-2022. В Киеве украинцы принимали сборную Финляндии.

Андрей Шевченко продолжил свой эксперимент - сборная Украины вышла на матч с тремя центральными защитниками, играя по схеме 5-3-2 в обороне. Капитаном снова был Александр Зинченко.

Начало было довольно обескураживающим, поскольку финны провели несколько опасных атак. Тем не менее, "желто-голубые" вернули инициативу и ближе к перерыву капитально прижали оппонента. На этом этапе Малиновский и компания были гораздо ближе к взятию ворот, чем скандинавский коллектив.

Второй тайм снова начался с острого выпада Финляндии, но Теему Пукки упустил прекрасную возможность. После этого команды играли осторожно, однако замена Андрея Шевченко сработала: форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес, который заменил Романа Яремчука, смог забить после голевой передачи Александра Караваева.

Финляндии надо отдать должное: после пропущенного гола они смогли попасть в штангу и создать опасность у ворот Георгия Бущана. Вследствие постоянного давления скандинавы заработали право на пенальти, которое смог реализовать Пукки под занавес поединка. Причиной тому стал грубый фол Виталия Миколенко, который получил красную карточку и удалился с поля.

Украина - Финляндия - 1:1

Голы: Мораес, 80 - Пукки, 89 (пен.)

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Соболь, Матвиенко, Миколенко, Макаренко (Коваленко, 78), Зинченко, Малиновский, Зубков (Марлос, 58), Яремчук (Мораес, 67)

Финляндия: Араюри, Гранлунд (Альхо, 17), Йоронен, Камара, Кауко (Похьянпало, 67), Лод, О'Шонесси, Райтала (Хамалайнен, 76), Тойвио, Шуллер (Тейлор, 76), Пукки

Удаление: Миколенко, 88

Украина - Финляндия: итоги матча

Финляндия и Украина встречались 3-й раз в истории. До этого Украина дважды побеждала. В обоих случаях в отборе на ЧМ-2018.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Александр Караваев (оценка - 7,7). У финнов - Теему Пукки (оценка - 7,3).

Сборная Украины в этом матче выпустила самый молодой состав за всю историю - средний возраст коллектива был 24,6 года.

Жуниор Мораес забил свой дебютный гол за сборную Украины.

Свой следующий матч в отборе Украина проведет 31 марта, когда будет принимать в Киеве команду Казахстана. В тот же день Франция поедет в гости к команде Боснии и Герцеговины.

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Автор: Будрин Артем