Юрий Вернидуб считает, что Ярослав Ракицкий "имеет право на свой взгляд".

Украинский тренер Юрий Вернидуб высказал свое мнение о футболисте "Зенита" Ярославе Ракицком.

Слова Вернидуба приводит Sport Arena.

"Ракицкий - не сепаратист. Каждый человек имеет свой взгляд и виденье. Он выбрал такое, у меня другое. Кто такой сепаратист? Это человек, который сидит сейчас в Луганске и Донецке и приносит своими действиями вред Украине. Или в окопах сидит, или рассказывает, что сильно любит Россию. Хотя бегают за пенсиями в Украину", - подчеркнул Вернидуб.

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"Деньги есть деньги, и у каждого человека свое отношение к ним. Он сделал такой выбор, это его право, и я не могу его осуждать", - добавил тренер.

Вернидуб при этом подчеркнул, что сам, как и прежде, не согласился бы сейчас работать в России:

"О России моя душа и сердце говорили. И я от своих слов не отказываюсь. Хотя есть много звонков и можно было бы работать. Если не будет работы и предложений других? Ну, наверное, с футболом закончу, пойду в другую сферу".

Ярослав Ракицкий: переход в "Зенит" и завершение карьеры в сборной

Ярослав Ракицкий перешел в российский клуб в январе 2019 года из "Шахтера".

После этого он перестал получать вызовы в сборную Украины от Андрея Шевченко.

В ноябре 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Позже футболист заявил, что он "лишний" в сборной.

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Автор: Антон Дударь