Клубы договорились: стали известны новые подробности трансфера защитника Шахтера в лондонский Арсенал

Николай Матвиенко в январе может стать новичком "Арсенала".

Лондонский "Арсенал" и донецкий "Шахтер" достигли договоренности о трансфере защитника Николая Матвиенко.

Об этом сообщает zbirna.com.

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По данным источника, все нюансы возможного трансфера уже улажены. Решающее слово в сделке остается за "Арсеналом". В лондонском клубе пока не могут определиться, на каком из двух вариантов остановиться - покупке Матвиенко либо же испанца Пабло Мари, который является игроком "Фламенго". Переход испанца еще до конца не согласован.

Если "Арсенал" решит подписывать Матвиенко, то трансфер состоится в январе.

В текущем сезоне украинский защитник провел за "Шахтер" 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Как сообщал УНИАН, "Арсенал" хочет взять Матвиенко в аренду с правом обязательного выкупа.