Шахтер продлил контракт с игроком сборной Украины

Защитник Сергей Кривцов поставил подпись под новым соглашением с клубом.

Донецкий "Шахтер" объявил о продлении контракта с основным защитником команды Сергеем Кривцовым.

Об этом сообщается на официальном сайте "горняков".

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Кривцов поставил подпись под контрактом, который рассчитан на три года - до конца сезона 2022-2023.

29-летний Кривцов выступает за "Шахтер" с 2010 года. За 10 лет в донецком клубе защитник провел 179 матчей, в которых забил 12 мячей. Вместе с "Шахтером" Кривцов завоевал уже 21 трофей.

Напомним, Кривцов является игроком сборной Украины, за которую провел 16 матчей.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский защитник вернулся в "Шахтер" из аренды.

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