Шахтер продлил контракт с игроком сборной Украины
17:01, 03 августа 2020Футбол
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Защитник Сергей Кривцов поставил подпись под новым соглашением с клубом.
Сергей Кривцов и гендиректор Шахтера Сергей Палкин / фото ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" объявил о продлении контракта с основным защитником команды Сергеем Кривцовым.
Об этом сообщается на официальном сайте "горняков".
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Кривцов поставил подпись под контрактом, который рассчитан на три года - до конца сезона 2022-2023.
29-летний Кривцов выступает за "Шахтер" с 2010 года. За 10 лет в донецком клубе защитник провел 179 матчей, в которых забил 12 мячей. Вместе с "Шахтером" Кривцов завоевал уже 21 трофей.
Напомним, Кривцов является игроком сборной Украины, за которую провел 16 матчей.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский защитник вернулся в "Шахтер" из аренды.
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