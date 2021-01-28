Манкунианцы прервали беспроигрышную серию из 13 матчей.

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Шеффилд Юнайтед" пожаловал в гости к "Манчестер Юнайтед".

Встреча завершилась сенсационным счетом 1:2 в пользу последней команды АПЛ.

Первый мяч в игре забил "Шеффилд" на 23-й минуте - постарался Кин Брайан. На 64-й минуте "Манчестер" восстановил паритет благодаря голу своего капитана Харри Магвайра. Однако, на 74-й минуте Оливер Берк забил победный гол для "Шеффилд Юнайтед".

Английская Премьер-лига. 20-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Шеффилд Юнайтед" 1: 2

Голы: Магуайр (64) - Брайан (23), Берк (74)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Теллес (Шоу, 82), Магуайр, Туанзебе (Ван де Бек, 83), Ван-Биссака - Матич, Погба - Решфорд, Фернандеш, Гринвуд (Кавани, 66) - Марсьяль

"Шеффилд Юнайтед": Ремсдейл - Ампаду, Ягелка, Башем - Брайан (Болг, 53), Флек, Норвуд, Ландстром (Берк, 70), Болден - Шапр, Макголдрик (Брюстер, 80)

Таким образом, "Шеффилд" набрал 8 очков и продолжает оставаться на последнем месте. До 19-го места еще 3 очка. Впрочем, эта сенсационная победа может вдохновить команду бороться за выживание. В следующем туре "Шеффилд" вновь посетит "Манчестер". 30 января в 17:00 главный аутсайдер сыграет против "Ман Сити".

Что касается "Ман Юнайтед", то 30 января в 19:30 подопечные Сульшера сыграют на выезде против "Арсенала".

Обзор матча от телеканала Setanta Sports Ukraine.

АПЛ: положение команд

"Манчестер Сити" (41 очко) на вершине таблицы. Более того, у "горожан" есть игра в запасе. На втором месте "Манчестер Юнайтед" (40 очков). "Лестер" в активе имеет 39 пунктов и занимает третью строчку.

"Вест Хэм" Андрея Ярмоленко на 4-й позиции. У них 35 очков. "Ливерпуль" (34 очка) идет пятым, но имеет игру в запасе.

"Тотнэм" и "Эвертон" делят вместе шестую позицию, потому что у них по 33 зачетных пункта. "Челси" на 8-й позиции. У "синих" 30 очков.

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Автор: Будрин Артем