"Манчестер Юнайтед" еще ни разу в сезоне не смог выиграть на своем поле в АПЛ.

В рамках 7-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал "Арсенал". Гости одержали победу со счетом 1:0.

Автором победного гола стал Пьер-Эмерик Обамеянг, который реализовал пенальти и прервал свою серию без голов в АПЛ из пяти матчей подряд.

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"Манчестер Юнайтед" не смог выиграть в четвертом из четырех домашних матчей в чемпионате Англии в этом сезоне - у "Красных дьяволов" в пассиве три поражения при одной ничьей. С учетом прошлого сезона эта серия насчитывает шесть домашних матчей без побед (три поражения и три ничьи).

После шести матчей у "МЮ" - 7 очков и 15-е место в таблице АПЛ. "Арсенал" набрал 12 очков в семи играх и идет восьмым.

"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" - 0:1

Гол: Обамеянг, 69 (с пенальти)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред (Матич, 62), Мактоминей, Погба, Фернандеш (ван де Беек, 75), Гринвуд (Кавани, 75), Рашфорд

"Арсенал": Лено, Холдинг, Габриэль, Тирни, Бельерин, Эльнени, Партей, Сака, Виллиан (Мэйтленд-Найлз, 86), Ляказетт (Нкетиа, 76), Обамеянг (Мустафи, 87)

Видео гола

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Автор: Антон Дударь