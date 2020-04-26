Футболист сборной Италии устроил вечеринку с моделями на карантине (фото)

Мойзе Кин будет наказан штрафом.

Форвард английского "Эвертона" и сборной Италии Мойзе Кин грубо нарушил карантин, устроив вечеринку в компании девушек.

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Об этом сообщает The Sun.

20-летний футболист собрал друзей и моделей у себя в квартире в Чешире, где компания весело проводила время. Позже в сети оказались скриншоты с развлечениями Кина и его друзей. Компания веселилась до утра, а снимки, которые публиковались в Snapchat, участники веселья назвали "очищением от карантина".

В клубе быстро отреагировали на действия игрока, отметив, что он проигнорировал политику "Эвертона" в отношении пандемии коронавируса. Ожидается, что форвард будет оштрафован на 160 тысяч фунтов - это половина его месячной зарплаты.

Напомним, чемпионат Англии был остановлен на неопределенный срок из-за пандемии, а футболисты были отправлены на самоизоляцию по домам.

УНИАН ранее сообщал о том, что английский футболист призвал фанатов сидеть дома и следом разбил авто в нетрезвом виде.