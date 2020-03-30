Английский футболист призвал фанатов сидеть дома и следом разбил авто в нетрезвом виде (фото)
Полузащитник и капитан английской "Астон Виллы" Джек Грилиш угодил в скандал во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает The Sun.
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Грилиш выложил в сети видеообращение к фанатам, призвав их не выходить из дома. Однако уже через несколько часов футболист отправился на вечеринку к своему бывшему одноклубнику Россу Маккормаку.
Ранним утром Грилиш в нетрезвом виде возвращался с вечеринки и разбил свой Range Rover стоимостью 90 тысяч евро, протаранив несколько других авто и повредив их.
После того, как несколько владельцев машин вышли из своих домов, Грилиш пообещал возместить ущерб и ушел с места происшествия пешком, не дождавшись полиции.
УНИАН также сообщал о том, что английский клуб оштрафовал футболиста за скандальное фото с детьми.